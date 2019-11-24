İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

24.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:52

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında dün alabora olan teknede bulunduğu belirtilen 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Lampedusa Adası'nın bir mil açığında dün alabora olan tekneden ilk aşamada 13'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 149 kişi kurtarıldığı belirtildi.

Haberde, göçmenlerin, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine arama çalışmalarına olumsuz deniz ve hava koşullarında devam edildiği bilgisi yer aldı.

Haberde, İtalya Sahil Güvenlik ekipleriyle mali polisin çalışmaları sonucu 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığının da hadiseye ilişkin yasa dışı göçü teşvik, deniz kazası ve çoklu adam öldürme gibi suçlamalardan soruşturma açtığı belirtildi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün yapılan açıklamada, önce 143 olarak açıklanan kurtarılan göçmen sayısının, ilerleyen saatlerde 149 olarak güncellediği ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA