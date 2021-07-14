İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, PSG ile 5 yıllığına anlaştı
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İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, PSG ile 5 yıllığına anlaştı

İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, PSG ile 5 yıllığına anlaştı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), milli İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı 5 yıllığına renklerine bağladı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), milli İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı 5 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Milan ile sözleşmesi sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan 22 yaşındaki Donnarumma ile 30 Haziran 2026'ya kadar mukavele imzalandığı belirtildi.

İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kupaya uzanmasına üstün performansıyla önemli katkı sağlayan Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca görev aldığı ve altyapısından yetiştiği Milan'da Donnarumma, 251 resmi maça çıkıp, 88 maçta kalesini gole kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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