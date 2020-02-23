İtalyan hükümetinden Kovid-19 ile ilgili salgın bölgelerine giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı

23.02.2020 03:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 03:48

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenenlerin sayısı 79'u bulurken, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

Kovid-19 salgının, bulaştığı kişi sayısının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde kabinesini olağanüstü toplayan Başbakan Conte, İtalya'daki son durum ve alınacak önlemlere dair açıklamalarda bulundu.

Virüsün hızla yayıldığı ilk günlerde en sıkı tedbirleri aldıklarını savunan Conte, uygulamaya koydukları titiz ve sıkı kontrollerin bu vakaların tespitini sağladığını söyledi.

Conte, Kovid-19 salgınının yoğun şekilde görüldüğü Lombardiya ve Veneto bölgelerinin beldelerine yönelik yeni önlemler içeren Bakanlar Kurulu kararnamesine ilişkin bilgi verirken, "Virüsün yayılmaması için çalışıyoruz. Bu kararname, bize salgın olduğu düşünülen bölgelere kişilerin giriş-çıkışını önlemek için müdahale etmemizi sağlayacak. Bunlar uygun olduğunu düşündüğümüz önlemlerdir." dedi.

Salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan, şunları kaydetti:



"Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."

Conte, önlemleri alırken bunların orantısız olmaması ve etkili şekilde uygulanabilmesine dikkat ettiklerini belirtirken, şu anda AB ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı askıya almayı gerektirecek şartların olmadığını da ifade etti.

Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli de basın toplantısında son bilgileri paylaşırken, şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirdi.

Borrelli, 76 kişiden 18'inin yoğun bakımda bulunduğu bilgisini verirken, en çok vakanın 54 ile Lombardiya Bölgesi'nde, 17 vakanın Veneto bölgesinde, Emilia-Romagna ve Lazio bölgelerinde 2'şer, Piyemonte'de de 1 vaka olduğunu aktardı.

Diğer yandan, Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da Bakanlar Kurulunun kararnamesi doğrultusunda virüsün yayılmaması için riskli yerlerde 24-29 Şubat'ta eğitim-öğretimi ve tüm okul gezilerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

-Serie A'da Inter-Sampdoria maçı ertelendi



İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora da yarın için Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerini askıya alma kararlılığında olduğunu belirtti.



Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetten gelen talimatlar doğrultusunda kentteki diğer spor etkinliklerinde olduğu gibi İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında oynanması gereken Inter-Sampdoria mücadelesinin de önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu.

Kaynak: AA