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Hükümet, İtalya, Ekonomi

İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar avroluk acil destek paketini onayladı.

16.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:48
İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı

İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar avroluk acil destek paketini onayladı.

Kovid-19 nedeniyle 21 Şubat'tan bu yana olağanüstü günlerden geçen ve bin 809 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da, ekonomiyi desteklemeye yönelik yeni bir başbakanlık kararnamesi kabul edildi.

Bakanlar Kurulunda onaylanan 25 milyar avro değerindeki pakete ilişkin konuşan Başbakan Giuseppe Conte, "bir akıntıya karşı zayıf biçimde mücadele etmeyi düşünmediklerinin" altını çizerek, "Aileleri, işçileri, girişimcileri korumak için bu paketle bu akıntıyı durduracak bir baraj inşa etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Hükümetin işletmelere, profesyonellere, ailelere, kadınlara, erkeklere ve gençlere yakın olduğunu dile getiren Conte, "Kimse kendini terk edilmiş hissetmemeli ve bu kararname bunu kanıtlıyor." diye konuştu.

Salgınla mücadelede diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ve AB kurumlarının da İtalya'yı takip ettiğini belirten Conte, İtalya'nın attığı adımlarla tüm AB'ye mesaj verdiğini kaydetti.

Bu paketin yeterli olmayacağının farkında olduklarının altını çizen Conte, hükümetin yarın yine başka bir paketle krizin etkilerine yanıt vermeye hazır olacağını dile getirdi.

Hükümetin "İtalya'yı tedavi edecek" ifadeleriyle duyurduğu paketin, doktorlar, işçiler, aileler ve KOBİ'lere yönelik destek sağlayacağı belirtildi.


Basında yer alan haberlerde, 3,5 milyar avroluk ilk kısmın sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarına, 10 milyar avroluk bölümün ise aile ve KOBİ'lere ayrılacağı vurgulandı.

Ayrıca kararnamenin, en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi'ndeki acil sağlık durumunun ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için bazı fabrikalara maske üretimi izninden, bazı otel ve kliniklerin kamu hastanelerinin kullanımına açılmasına kadar bir dizi tedbir de öngördüğü ortaya kondu.

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Kaynak: AA

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