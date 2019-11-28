İtalyan halk şarkıları, Napoliten Konseri'nde seslendirilecek

28.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:42

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorları, 13 Aralık'ta duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan "Napoliten Konseri"nde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Konserde, İtalyan besteciler Eduardo di Capua, Francesco Paolo Tosti, Ernesto de Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guillaume Louis Cottrau, Ruggero Leoncavallo, Salvatore Cardillo'nun "l'te vurria vasa", "Mattinata", "Non ti scodar di me", "Fenesta Che Lucive", Dicitencello Vuie", "Tu ca nun chiagne", "Torna a Surriento", "Mamma", "Marechiare", "O sole mio" adlı eserlerinin de aralarında olduğu repertuvar yorumlanacak.

Besnik Ademoğlu, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan'ın solist olarak sahne alacağı konserde sanatçılara piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek.

Sahne kurgusu Hüseyin Kaya, ışık tasarımı Taner Aydın tarafından yapılan konser, 14 Aralık ve 28 Şubat'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde, 13 Ocak'ta Zorlu PSM'de verilecek.

Kaynak: AA