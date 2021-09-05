İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı (2)
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İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı (2)

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa, kırdığı "uçak ile en uzun tünel uçuşu" dünya rekorunun hemen bir gün sonrasında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Dünyanın en önemli gösteri pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa, kırdığı "uçak ile en uzun tünel uçuşu" dünya rekorunun hemen bir gün sonrasında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'ndan havalanarak boğaza gelen İtalyan pilot, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından 3 kez geçiş yaparak Boğaz'da gösteri turu yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerindeki uçuşuyla dünya rekoru kıran Red Bull sporcusu Costa, rekoru da kendisine özgün bir şekilde kutlamış oldu. Özel olarak modifiye edilen Zivko Edge 540 yarış uçağı ile 43.44 saniyede iki tünelden geçerek "uçak ile en uzun tünel uçuşu" dünya rekorunu kıran İtalyan pilot, bu şovun hemen bir gün sonrasında Boğaz'da kutlama uçuşu gerçekleştirdi.

Adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Costa, İstanbul'un en ikonik noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden uçarak Boğaz'ı 3 kere turladı. Red Bull'un dünyada ses getiren Tünel Geçişi projesi, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un en güzel görüntülerini de içererek Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir fırsat yaratmış oldu.

41 yaşındaki Costa, İtalyan Akrobasi Şampiyonası'nın en üst kategorisini kazandı ve Red Bull Air Race Challenger Class'a katılarak galibiyet kazanan ilk İtalyan pilot oldu. 20 yılı aşkın uçuş deneyimi ve sayısız havacılık başarısıyla Costa, bugüne kadar havada 5 bin saatten fazla kaldı. İtalyan pilot, "Tunnel Pass" projesi kapsamında 2.26 kilometrelik mesafeyi 43.44 saniye ile geçerek dün kırdığı rekoru ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı (2)
İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı (2)
İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı (2)
İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı (2)
İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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İtalyan gösteri pilotu Dario Costa, kırdığı dünya rekorunu İstanbul Boğazı'ndaki şovuyla kutladı (2) - Haberler
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