İtalyan Futbolcu Federico Zini, Önce Kız Arkadaşını Sonra Kendisini Öldürdü

İtalya Serie D'de trajik bir olay yaşandı. Tuttocuoio takımının 25 yaşındaki forveti Federico Zini, 29 yaşındaki kız arkadaşını öldürdü ve ardından intihar etti.

KIZ ARKADAŞI BARIŞMA İSTEĞİNİ REDDEDİNCE SİLAHINA BAŞVURDU

Polis raporuna göre tartıştığı kız arkadaşı Elisa Amato'nun evine giden Zini, barışmak için kız arkadaşını ikna etmeye çalıştı. Amato'nun Zini'yi reddetmesinin ardından ev içinde silah sesleri yükselmeye başladı.

Polisin soruşturmasının ardından Zini'nin önce Amato'yu öldürdüğü ve cesedini arabaya sakladığı, daha sonra ise kendisini öldürdüğü ortaya çıktı.