İtalyan Firmadan "Modifiye Helikopter"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Merkezi İtalya'da bulunan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Ticaret Müdürü Lorenzo Mariani, şirketin müşteri odaklı faaliyet gösterdiğini belirterek, "Müşterilerin helikopterlerimizi seçerken tam olarak istedikleri şeyi almasını istiyoruz. AW139 model aracımızın olağanüstü çok yönlülüğü, Leonardo'nun ayırt edici özelliğinin açık bir kanıtı." dedi.

Mariani, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Firmanın, Eurasia Airshow kapsamında sergilenen AW139 model helikopteri hakkında bilgi veren Mariani, söz konusu helikopterin, acil tıbbi servis, arama ve kurtarma, yangınla mücadele, deniz taşımacılığı, kamu hizmeti ve askeri görevlerde kullanıldığına dikkati çekti.

Mariani, şirketin helikopter alanında yaptığı çalışmaların ve inovasyonların son 15 yılda dünya pazarında yeni standartlar getirdiğini söyledi.

Söz konusu helikopterin kendi kategorisinde hizmet veren, en son sertifikasyon ve güvenlik standartlarını aşan tek yeni nesil araç olduğuna işaret eden Mariani, AW139'un gelişmiş aviyonik, üst düzey performans ve sınıfındaki en büyük kabin özellikleriyle müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilebileceğini kaydetti.

Mariani, müşteri odaklı çalıştıklarına dikkati çekerek, "Müşterilerin helikopterlerimizi seçerken tam olarak istedikleri şeyi almasını istiyoruz ve AW139'un olağanüstü çok yönlülüğü, Leonardo'nun ayırt edici özelliğinin açık bir kanıtı." diye konuştu.

Helikopterin uçan bir ofis ya da rahat bir yer haline getirilmesi için farklı sayı, pozisyon, renk ve materyallerde koltuklarla çeşitli çalışma ve eğlence ekipmanlarını içerebileceğine değinen Mariani, AW139'un her türlü çevre ve hava koşullarında, gece ve gündüz rahat bir ulaşım sağladığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Leonardo firmasının AW139 model helikopteri, Eurasia Airshow kapsamında AA'ya özel tanıtım uçuşu gerçekleştirdi.