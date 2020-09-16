İtalyan enerji şirketi ENI, Mısır açıklarında yeni doğal gaz rezervi buldu İtalyan enerji devi ENI, İngiliz şirket BP ile Akdeniz'de Mısır açıklarında 2015'te keşfettiği rezerv ile birlikte toplam 120 milyar metreküp hacminde doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

İtalyan enerji devi ENI, İngiliz şirket BP ile Akdeniz'de Mısır açıklarında 2015'te keşfettiği rezerv ile birlikte toplam 120 milyar metreküp hacminde doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

İtalyan enerji şirketi ENI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'de Mısır açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi bulunduğu duyuruldu. Yeni rezervin Nil Deltası'ında kıyıya 5 kilometre uzaklıkta ve 16 metre derinlikte bulunduğu ifade edildi. Temmuz 2015'de keşfedilen ve halen üretim yapılan Noroos rezervinin 4 kilometre kuzeyinde olduğu açıklanan yeni keşfin, "Büyük Noroos Alanı" olarak ifade edilen sahanın içinde olduğu aktarıldı. Söz konusu keşifle birlikte toplam doğal gaz rezervinin 120 milyar metreküp olarak tahmin edildiği belirtildi.

Yeni bulunan rezervin, ENI'nin ortağı BP ve Mısır ulusal petrol kurumlarıyla koordineli bir şekilde değerlendirileceği ifade edildi.

1954 yılından bu yana Mısır'da enerji üreten ENI, Batı Abu Mazi bölgesinde BP ile ortak çalışma yürütüyor. - ROMA

Kaynak: İHA