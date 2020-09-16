İtalyan enerji şirketi ENI Mısır açıklarında yeni doğal gaz keşfini duyurdu
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İtalyan enerji şirketi ENI Mısır açıklarında yeni doğal gaz keşfini duyurdu

İtalyan enerji şirketi ENI, Mısır açıklarında yaklaşık 120 milyar metreküplük doğal gaz sahası keşfettiğini duyurdu.

İtalyan enerji şirketi ENI Mısır açıklarında yeni doğal gaz keşfini duyurdu
16.09.2020 18:23 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:26

İtalyan enerji şirketi ENI, Mısır açıklarında yaklaşık 120 milyar metreküplük doğal gaz sahası keşfettiğini duyurdu.

ENI'den yapılan yazılı açıklamada, İngiliz enerji şirketi BP ile iş birliği içinde Mısır'ın Nil Deltası açıklarındaki sahada doğal gaz keşfedildiği bildirildi.

Yeni keşfin, kıyıdan 5 kilometre açıkta, 16 metre derinlikte ve Temmuz 2015'te keşfedilen Büyük Nooros sahasının 4 kilometre kuzeyinde yapıldığı ifade edildi.

ENI'nin ortağı BP ile beraber Mısır petrol sektörüyle koordineli şekilde bu doğal gaz sahasını geliştirme seçeneklerini ele alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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