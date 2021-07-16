İtalyan ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı
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İtalyan ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı

İtalyan ekibi Spezia'ya dört dönem transfer yasağı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İtalyan temsilcisi Spezia'ya transfer yasağı getirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İtalyan temsilcisi Spezia'ya transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı.

Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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