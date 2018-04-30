İtalyan Ekibi Roma, Talisca'nın Transferi İçin Benfica'yla Anlaştı
İtalya'da Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Anderson Talisca'nın transferi için Benfica'yla her konuda anlaştı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yla ilgili İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Corriere della Sera gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cengiz Ünder'in takımı Roma, Talisca'nın transferi konusunda Benfica'yla her konuda anlaştı.
MONCHI, TALISCA'YLA GÖRÜŞECEK
Haberde Roma sportif direktörü Monchi'nin gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığını ve yakında Talisca'yla da görüşeceği öne sürüldü.
Siyah Beyazlılar'ın iki yıldır kiralık olarak oynattığı Talisca için 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
YORUMLAR (29)
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Bjk düşmanlarına bakın sarı gelin bunlar:) daha beter olacaksınız sarı gelinler. kıskanmaya devamCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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NİCE 10 YIL ŞAMPİYONLUKLARA 10TAŞCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Derbilerde nerde Taliscaniz :D dun hic goremedim kart cezalisimiydi yoksa sakatmiydi? :DCevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
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SEZON SONU Q7 BENDEN BU KADAR DER ATIBA EMEKLİLİĞİNİ İSTER TALISCAYI ROMA KAPAR ŞENOL HOCA MİLLİ TAKIMA GİDER BJKNİN BAŞINA YILMAZ VURAL GELİR FORVETTE PEKTEMEK OLUR FİKO BAŞKAN OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİP FEDA DERCevap Yaz 28 7 Yayından Kaldır
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Yaşlı yabancıları gönderme zamanı. . . kartal yeni sezona gençleşecek çok koşan kazanacak.Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır