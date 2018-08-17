İtalyan Ekibi Milan, Castillejo ve Laxalt'ı Transfer Etti

İtalya Serie A devi Milan, Genoa'dan Diego Laxalt ile Villarreal'den Samu Castillejo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Anlaşma karşılığında Carlos Bacca Villarreal'e, Gianluca Lapadula da Genoa'ya transfer oldu. Milan, Laxalt için Genoa'ya 14 milyon euro, Castillejo için ise Villarreal'e 17 milyon euroluk bir ek ödeme yaptı.

(Samu Castillejo)

LAXALT, GEÇEN SEZON 34 MAÇTA 4 GOL ATTI

Uruguay Milli Takımıyla Dünya Kupasında dikkat çeken bir performans ortaya koyan 25 yaşındaki Laxalt, geçen sezon Genoa'da 34 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu Castillejo ise geçen sezon Villarreal'de 6 gol ve 8 asist ile skora katkıda bulundu.