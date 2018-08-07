İtalyan Eğitim Gemisi "Palinuro" Geldi

İtalyan donanmasına ait "Palinuro" isimli eğitim gemisi, Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.

Taranto Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu'ndan 33 şef astsubayın gemicilik bilimlerini ve denizciliğini öğrenmeleri amacıyla 23 Temmuz'da Taranto Limanından 54. eğitim seferini yapmak üzere ayrılan gemi, Yunanistan'daki Kos Adası'ndan sonra İstanbul'a geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün kontrolündeki Sarayburnu Limanı'nda bağlı bulunan gemi, 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gemi, 8-9-10 Ağustos tarihlerinde 10.00-12.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

11 Ağustos'ta İstanbul'dan ayrılacak olan gemi, Batum ve Kefalonya'ya uğradıktan sonra İtalya'ya dönecek.