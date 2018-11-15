İtalyan Devi Milan, Zlatan Ibrahimovic ile Anlaştı
İtalyan ekibi Milan, ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic'le 1,5 yıllık anlaştı.
MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de oynayan ve bir süredir Milan ile ismi anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile Zlatan Ibrahimovic anlaşma noktasına geldi. Haberde; Ibrahimovic'in Milan'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Ayrıca 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı kaydedildi.
Bu sezon Los Angeles Galaxy'de 34 maça çıkan İsveçli futbolcu, 23 gol attı ve 7 asist yaptı.
(Sporx)
YORUMLAR (5)
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özlemiştik.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gs ne yapıp edip sponsor bulup bu adamı almalı . Droba gibi 2 sene oynayıp bırakabilir .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gerçekten efsane futbolculardan birisiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Son Ronaldo İbrahimoviç raundu )Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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efsanedirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır