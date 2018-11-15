İtalyan Devi Milan, Zlatan Ibrahimovic ile Anlaştı

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de oynayan ve bir süredir Milan ile ismi anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile Zlatan Ibrahimovic anlaşma noktasına geldi. Haberde; Ibrahimovic'in Milan'dan yıllık 4 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Ayrıca 1.5 yıllık sözleşme yapılacağı kaydedildi.

Bu sezon Los Angeles Galaxy'de 34 maça çıkan İsveçli futbolcu, 23 gol attı ve 7 asist yaptı.

(Sporx)