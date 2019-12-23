İtalyan çikolata üreticisinin, Türkiye'de fındık toplayan çocuk işçiler yüzünden başı dertte
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İtalyan çikolata üreticisinin, Türkiye'de fındık toplayan çocuk işçiler yüzünden başı dertte

Dünyaca ünlü çikolata üreticisi Ferrero, Türkiye’den satın aldığı fındıkların çocuk işçiler tarafından toplandığı yolundaki şikayetleri ciddiye aldığını ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğini açıkladı.

23.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:20
İtalyan çikolata üreticisinin, Türkiye'de fındık toplayan çocuk işçiler yüzünden başı dertte

Dünyaca ünlü çikolata üreticisi Ferrero, 'den satın aldığı fındıkların çocuk işçiler tarafından toplandığı yolundaki şikayetleri ciddiye aldığını ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğini açıkladı.


İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'de Çocuk Hakları Merkezi'nin, fındık tarlalarındaki çocuk işçilerle ilgili saptamalarını ve "Ferrero Rocher" markası ürünü için Türkiye'den önemli miktarda fındık alan İtalyan çikolata firmasının görüşlerini sayfalarına taşıdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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