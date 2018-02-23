İtalyan Bir Bahis Firması Cengiz Ünder'i Ballo d'OR'a Aday Gösterdi

Cengiz Ünder, Roma'nın UEFA Şampyionlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golüne imza attı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta gol atan Cengiz Ünder, geride kalan son 4 resmi 5 kez rakip ağları sarstı. Genç milli yıldızımızın yakaladığı bu çıkış, İtalyan bahis firmalarının da dikkatini çekti.

1'E 50 ORAN VERDİLER

İtalyan basınında yer bulan habere göre Sisal Matchpoint isimli bir bahis şirketi, Cengiz Ünder'in 2023 yılına kadar Ballon d'Or'u kazanmasına 1'e 50 verdi. Sözkonusu bahis firması, Cengiz Ünder'in Altın Top ödülünü kazanabilmesi için Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 5 yıl içerisinde futbol sahalarından ayrılması gerektiğine vurgu yaptı.

Dün gece Roma'nın Shakhtar Donetsk deplasmanında takımını 1-0 öne geçiren Cengiz Ünder, bu golden sonra arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı. Türkiye'yi bir kez daha gururlandıran Cengiz Ünder, Roma'nın devamında aldığı yenilgiye engel olamadı.

FIFA Ballon d'Or nedir?

FIFA Ballon d'Or, bir önceki sezonun en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. En iyi futbolcu dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylara dayanarak seçilir.

FIFA Ballon d'Or'un kuruluşu 2010 yılında France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ile FIFA'nın düzenlediği FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile gerçekleşmiştir. İlk ödül töreni 10 Ocak 2011 tarihinde Zürih, İsviçre'de gerçekleştirilmiştir.