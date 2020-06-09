İtalyan bilim insanları, COVID-19 virüsünü %91 oranında yok eden formülü açıkladı! Bütün dünyada bilim insanları COVID-19'a karşı hızla aşı ve ilaç geliştirmeye devam ederken, İtalyan bilim insanları COVID-19'a karşı yeni bir pastil formu açıkladı.

%91 oranında virüsü yok edici etkisi klinik çalışmada ispatlanan pastil; nar kabuğu özütü içeriyor.

Tükürük salgısındaki ace-2 proteini daha fazla

İtalyan araştırmacı Prof. Dr. Ezio Bombardelli, COVID-19 ve ACE-2 proteini arasındaki ilişkiye dikkat çekerek "Şimdiye kadar bilimsel yaklaşımlar; akciğerde bulunan ACE-2 proteini ve COVID-19 ilişkisi üzerine yoğunlaşmıştı. Yeni yapılan araştırmalar gösteriyor ki; ağız içerisindeki tükürük salgısında daha fazla ACE-2 proteini bulunuyor. Dolayısıyla; virüsün ilk kuluçka merkezinin ağız, tükürük ve boğaz hattı olduğu tespit edildi. Bu sayede virüse karşı ilk mücadelenin ağızda başlaması gerektiğini de keşfetmiş olduk" açıklamasını yaptı.

Aralarında Çin'in COVID-19'a karşı uyguladığı tedavi protokolü içerisinde yaygın olarak kullanılan ilaçların da dahil olduğu formülasyonların hastalar üzerindeki etkisi araştırıldı. 3 gün boyunca hastaların tükürüğünden alınan örnekler PCR metodu ile incelendi. Çalışmanın sonucuna göre; nar kabuğu içeren pastil formundaki ürünün %91 oranında koronavirüsü yok ettiği ispatlandı.

Prof. Dr. Ezio Bombardelli, kaydedilen bu yeni bilimsel gelişme ile koronavirüs pandemisinin toplumdaki bulaş riskinin çok önemli oranda azaltacağı kanaatini de dile getirdi.

Kaynak: Bültenler