İtalyan Bilim İnsanı Açıkladı: Bu Durumun Suçlusu Dünya Sağlık Örgütü'dür! İtalya'da salgın henüz resmi olarak tespit edilmeden ülke genelinde testlerin yapılması gerektiğini belirten ancak yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rehberi takip etmesi nedeni ile uyarıları ciddiye alınmayan Padua Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Andrea Crisanti, yaptığı açıklamalarda Dünya Sağlık Örgütü hakkında bazı çarpıcı detaylara değindi.

İtalya'da salgın henüz resmi olarak tespit edilmeden ülke genelinde testlerin yapılması gerektiğini belirten ancak yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rehberi takip etmesi nedeni ile uyarıları ciddiye alınmayan Padua Üniversitesi Mikrobiyoloji Uzmanı Andrea Crisanti, yaptığı açıklamalarda Dünya Sağlık Örgütü hakkında bazı çarpıcı detaylara değindi. İşte İtalyan bilim insanı tarafından yapılan açıklamalar!

İtalyan Bilim İnsanı DSÖ'yü Suçladı!

Yapılan modellemelere göre İtalya'da ilk gerçek vakanın Aralık 2019 döneminde görüldüğü iddia ediliyor. Nitekim ülkedeki ilk resmi vaka açıklamasını bundan çok daha sonra duyduk. Ülkede henüz resmi vaka açıklanmadan önce nüfusun tamamına test yapılması gerektiğini savunan Andrea Crisanti, yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rehberi takip etmesi nedeni ile bu isteğini kabul ettirememişti.

Yayınlanan rehber için "İşe yaramaz, aptalca ve saçma" ifadelerini kullanan Crisanti, atılan yanlış adımların oldukça ciddi sorunlara yol açtığını söyledi. Crisanti'ya göre bahsettiği test sistemi uygulansaydı mevcut ölüm ve vaka verileri çok daha düşük seviyelerde tutulabilir ve hasarı minimuma çekmek mümkün olabilirdi.

İtalyan bilim insanı ölümlerin diğer ülkelere nazaran daha yüksek oranda olmasını sıkıntılı sağlık altyapısına, yaşlıların izolasyonunun sağlanamasına ve yanlış test politikasına bağlıyor. Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir