İtalyan Belediye Başkanları Artık Neredeyse İsyan Ediyor İtalyan belediye başkanları ve valiler, hala sokaklara çıkan halklarına öfkeli. O kadar ki, sokağa çıkıp insanları tek tek evlerine gönderiyorlar, televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından, küfür de ederek, bölge halklarına evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar.

İtalyan belediye başkanları ve valiler, hala sokaklara çıkan halklarına öfkeli. O kadar ki, sokağa çıkıp insanları tek tek evlerine gönderiyorlar, televizyonlardan ya da sosyal medya hesaplarından, küfür de ederek, bölge halklarına evde kalmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Kaynak: DailyMotion.com