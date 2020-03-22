İtalyan belediye başkanından sokağa çıkanlara tepki: Ne zamandır koşmaya bu kadar meraklısınız! İtalya'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi.

İtalya'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.View on euronews Kaynak: Euronews.com