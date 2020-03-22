İtalyan belediye başkanından sokağa çıkanlara tepki: Ne zamandır koşmaya bu kadar meraklısınız! İtalya’da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Koronavirüs salgını sürecinde en çok vakanın ve can kaybının görüldüğü İtalya'da Delia beldesi Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajında, salgına rağmen sokağa çıkan halka tepki gösterdi. İnsanları, yetkililerin uyarılarını dinlememekle eleştirdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Facebook'a Bancheri tarafından yüklenen video kısa sürede birçok ülkede paylaşıldı. Bancheri, görüntülerde "Her şey düzelecek" yazan posterler hazırlamanın, salgının önüne geçmek için yeterli olmayacağını kendine has üslubu ile halka anlatıyor Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle