İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı

İtalya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanması, ülke basınında geniş şekilde yer buldu.

İtalya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanması, ülke basınında geniş şekilde yer buldu.

EUR0 2020 finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İngiltere'ye penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran İtalya'nın tarihinde 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması, ülke basınında coşkuyla karşılandı.

La Gazzetta dello Sport, "Çok güzel" manşetiyle İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu duyurdu.

İngiltere'nin erken golle öne geçtiği maçta Bonucci'nin beraberliği sağladığı, Chiellini'nin defansta duvar ördüğü, Donnarumma'nın iki penaltı kurtararak yıldızlaştığı belirtildi.

Gazetenin yazarlarından Stefano Barigelli, yazısında, "Çok güzel. İtalya, Avrupa'nın kraliçesi. Hakkıyla kazandı. Sadece büyük takımların çıkardığı gibi bir maç çıkararak geride olduğu maçı da çevirmesini bildi. Her İtalyan önündeki 2 saat boyunca kendini dev gibi hissedebilir." ifadelerini kullandı.

Gazetedeki bir başka yazıda da İngilizlerin "Kupa evine geliyor" sözüne atfen "Kupa evine geliyor ama bizim evimize. 53 yıl sonra." ifadeleri yer aldı.

Gazete, İtalya adına maçın en iyi adamı olarak 9 puanla kaleci Donnarumma'yı seçti.

Corriere dello Sport, "(Kupa) Bizim" başlığını kullanırken, "Herkese karşı; hak edilmiş bir başarı. 2018'deki 'Büyük Utanç' (Dünya Kupası finallerine katılamama) şimdiden unutuldu bile. Bu, Mancini'nin hakkı. O, doğru fikirlerle büyük işler yapılabileceğini gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın 2. dakikada yediği golle yenik duruma düşse de beraberliğin ikinci yarıda geldiği, penaltı atışlarında ise Donnarumma'nın İngilizleri 2 kere hipnotize ettiği yazıldı.

Corriere dello Sport da kaleci Donnarumma'ya maçın hem normal süresinde hem de penaltılardaki kurtarışlarıyla en yüksek puanı (9) verdi.

Tuttosport gazetesi de "Sadece biziz" manşetini atarken, İtalya'nın karakterini ortaya koyduğunu, başta acı çektiğini ama sonra maçın kontrolünü eline aldığını ve hem ilk 11 hem de yedekleriyle maçı kazanmasını bildiğini yazdı.

Gazetedeki yazıda, "Büyüleyici bir hikaye anlatıyoruz: 3 sene önce dünyanın (Dünya Kupasına katılamama) dışında kimsesizlerdik, şimdi ise Avrupa Şampiyonuyuz." ifadesi dikkati çekti.

"Wembley fethedildi"

Ana akım gazetelerden La Repubblica da "Avrupa bizim" manşetiyle İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu okuyucularına duyurdu.

Gazete, İtalya'nın Wembley'i fethederek, 53 yıl aradan sonra şampiyon olduğunu belirtti. İtalya'nın maçın başında gelen golle ilk yarıda acı çektiği ifade edilen haberde, gecenin sonunda Chiellini'nin kupayı kaldırdığını aktardı.

Corriere della Sera gazetesi de İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu manşetten duyuran ana akım gazetelerden oldu. "Şampiyon biziz" manşetini atan gazete, Mancini'nin takımının, Wembley'de geriye düşmesine karşın ikinci yarıda maça önce beraberliği getirdiğini sonra penaltılarda kazandığını belirtti.

La Stampa gazetesi de "Avrupa biziz" manşetini atarken, "Gök-mavililer, Wembley'i fethetti. 53 yıldır beklenen başarı" diye yazdı.

Libero gazetesi de "Avrupa bizim. Teşekkürler Gök Mavililer", ANSA ajansı da "İtalya, Avrupa şampiyonu. Tüm meydanlarda şenlik zamanı" başlığını kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin