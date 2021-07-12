İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı

İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanması, ülke basınında geniş şekilde yer buldu.

İtalya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanması, ülke basınında geniş şekilde yer buldu.

EUR0 2020 finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İngiltere'ye penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran İtalya'nın tarihinde 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması, ülke basınında coşkuyla karşılandı.

La Gazzetta dello Sport, "Çok güzel" manşetiyle İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu duyurdu.

İngiltere'nin erken golle öne geçtiği maçta Bonucci'nin beraberliği sağladığı, Chiellini'nin defansta duvar ördüğü, Donnarumma'nın iki penaltı kurtararak yıldızlaştığı belirtildi.

Gazetenin yazarlarından Stefano Barigelli, yazısında, "Çok güzel. İtalya, Avrupa'nın kraliçesi. Hakkıyla kazandı. Sadece büyük takımların çıkardığı gibi bir maç çıkararak geride olduğu maçı da çevirmesini bildi. Her İtalyan önündeki 2 saat boyunca kendini dev gibi hissedebilir." ifadelerini kullandı.

Gazetedeki bir başka yazıda da İngilizlerin "Kupa evine geliyor" sözüne atfen "Kupa evine geliyor ama bizim evimize. 53 yıl sonra." ifadeleri yer aldı.

Gazete, İtalya adına maçın en iyi adamı olarak 9 puanla kaleci Donnarumma'yı seçti.

Corriere dello Sport, "(Kupa) Bizim" başlığını kullanırken, "Herkese karşı; hak edilmiş bir başarı. 2018'deki 'Büyük Utanç' (Dünya Kupası finallerine katılamama) şimdiden unutuldu bile. Bu, Mancini'nin hakkı. O, doğru fikirlerle büyük işler yapılabileceğini gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın 2. dakikada yediği golle yenik duruma düşse de beraberliğin ikinci yarıda geldiği, penaltı atışlarında ise Donnarumma'nın İngilizleri 2 kere hipnotize ettiği yazıldı.

Corriere dello Sport da kaleci Donnarumma'ya maçın hem normal süresinde hem de penaltılardaki kurtarışlarıyla en yüksek puanı (9) verdi.

Tuttosport gazetesi de "Sadece biziz" manşetini atarken, İtalya'nın karakterini ortaya koyduğunu, başta acı çektiğini ama sonra maçın kontrolünü eline aldığını ve hem ilk 11 hem de yedekleriyle maçı kazanmasını bildiğini yazdı.

Gazetedeki yazıda, "Büyüleyici bir hikaye anlatıyoruz: 3 sene önce dünyanın (Dünya Kupasına katılamama) dışında kimsesizlerdik, şimdi ise Avrupa Şampiyonuyuz." ifadesi dikkati çekti.

"Wembley fethedildi"

Ana akım gazetelerden La Repubblica da "Avrupa bizim" manşetiyle İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu okuyucularına duyurdu.

Gazete, İtalya'nın Wembley'i fethederek, 53 yıl aradan sonra şampiyon olduğunu belirtti. İtalya'nın maçın başında gelen golle ilk yarıda acı çektiği ifade edilen haberde, gecenin sonunda Chiellini'nin kupayı kaldırdığını aktardı.

Corriere della Sera gazetesi de İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu manşetten duyuran ana akım gazetelerden oldu. "Şampiyon biziz" manşetini atan gazete, Mancini'nin takımının, Wembley'de geriye düşmesine karşın ikinci yarıda maça önce beraberliği getirdiğini sonra penaltılarda kazandığını belirtti.

La Stampa gazetesi de "Avrupa biziz" manşetini atarken, "Gök-mavililer, Wembley'i fethetti. 53 yıldır beklenen başarı" diye yazdı.

Libero gazetesi de "Avrupa bizim. Teşekkürler Gök Mavililer", ANSA ajansı da "İtalya, Avrupa şampiyonu. Tüm meydanlarda şenlik zamanı" başlığını kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
8 yıl önce atılan tweet gündem oldu! EURO 2020 finalinde İtalya'nın İngiltere'yi penaltılarla eleyeceğini bilmiş
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.
EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı
EURO 2020 finalinde sahaya atlayan taraftarı güvenlik görevlileri güçlükle yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Tolga Akış Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 12:01:17. #1.16#

title