İtalyan Basını, Ronaldo Transferinin 2 Gün İçerisinde Biteceğini Yazdı
İtalyan basını, Juventus'un 2 gün içerisinde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo transferini duyuracağını iddia etti.
Juventus, Real Madrid'in süperstar'ı Cristiano Ronaldo'nun transferinde sona geldi.
Madrid ekibinde sayısız başarılar yakalayarak adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin 2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
100 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, siyah-beyazlı kulüp 100 milyon euro bonservis ödeyeceği Ronaldo'nun transferini 2 gün içinde açıklayacak.
Portekizli süperstar şimdiye dek Real Madrid forması ile çıktığı 438 karşılaşmada 450 gol atıp 131 asist yapma başarısı göstermişti.
YORUMLAR (2)
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Real bunu neden şutladı anlamadım vallaCevap Yaz Yayından Kaldır
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vaybeeee efsaneCevap Yaz Yayından Kaldır