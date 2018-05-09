İtalyan Basını: Lazio, Galatasaraylı Rodrigues İçin Teklifte Bulunacak

İtalyan basını, Lazio'nun Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve resmi teklifte bulunacağını yazdı.

Akhisarspor deplasmanında attığı iki golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Galatasaraylı Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor...

Özellikle İngiliz kulüplerinin peşinden koştuğu yıldız futbolcuya bu kez de İtalya'dan kanca atıldı. Çizme basını, Lazio'nun Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

GALATASARAY TEKLİFLERİ BEKLİYOR

27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 15 milyon Euro olarak belirleyen yönetim şimdi gelecek teklifleri bekliyor.

(Fanatik)

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YORUMLAR (7)

  • ÇAVUŞ:
    futbolcu alacakları için starları satarsan şampiyonlar ligine yasin, ciğerci, haramyemez tarık v.b. çıkıp ezileceksin, onların suçu yok ki! zaten orada tutunacak (şampiyonlar liginde) çok adamın var ya! Rodrigez den sonra futbolcu alacaklarını karşılamak için için kimi satacaksınız bakiim.. yazık çok yazık..
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  • ÇOK DA FİFİ:
    15-20 arası ver gitsin hiç gözünün yaşına bakma 3. 5 a alındı kar ettinmi satacan
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