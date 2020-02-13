İtalyan bankaları ABD baskısı nedeniyle İranlıların hesaplarını kapatıyor: Karar yasal mı?

13.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:15

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a uyguladığı mali yaptırım kararları İtalya'ya da yansıdı. Ülkedeki bazı bankalar yaptırımları sebep göstererek İtalya'da yaşayan İran vatandaşlarının hesaplarına kısıtlamalar getirdi.



Geçen senelerde Fransa ve İspanya'da bazı bankaların Amerikan yaptırımlarından dolayı İranlı öğrencilerin hesaplarını dondurduğu rapor edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle