İtalyan Bakan Türkiye'ye geliyor
Haberler » Politika » İtalyan Bakan Türkiye'ye geliyor - Haberler

İtalyan Bakan Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette bir görüşme gerçekleştirecek.

07.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:32
İtalyan Bakan Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı , Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio'nun 'ye gerçekleştireceği ziyarette bir görüşme gerçekleştirecek.


Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya'da görevine başlayan Bakan Luigi Di Maio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmede Türkiye ve İtalya ile ikili ilişkilerin ele alınması, Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler