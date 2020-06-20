İtalyan Bakan Di Maio, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrel ile... İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü. İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, "İkili, Libya ve bölgesel konuları ele aldı." bilgisi paylaşıldı. Görüşme, İtalyan bakanın Türkiye ziyaretinin akabinde gerçekleşti. Di Maio, dün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü. İki mevkidaş, Türkiye-İtalya ilişkilerinin yanı sıra Libya, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'i ele almıştı. Kaynak: AA