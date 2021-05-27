İtalyan astronot Luca Parmitano, Sakarya'daki ortaokul öğrencileriyle çevrim içi toplantıda buluştu

Sakarya'da yürütülen eTwinning projesi kapsamında düzenlenen çevrim içi toplantıya katılan İtalyan astronot Luca Parmitano, ortaokul öğrencilerinin uzay ve astronotluğa dair sorularını yanıtladı.

Sakarya'da yürütülen eTwinning projesi kapsamında düzenlenen çevrim içi toplantıya katılan İtalyan astronot Luca Parmitano, ortaokul öğrencilerinin uzay ve astronotluğa dair sorularını yanıtladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Luca Parmitano, Aykut Yiğit Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Şık koordinatörlüğünde, İtalya Orta Nova Ist. Compr. S. Pertini Okulu İngilizce Öğretmeni Antonietta Cursio ile yürütülen "Astrolabe" isimli proje kapsamında düzenlenen çevrim içi toplantıya katıldı.

İtalya ve Türkiye'den yaklaşık 100 katılımcıyla gerçekleşen ve İtalyan astronomi topluluğu Gruppo Astrofili Dauni'nin kanalından canlı yayınlanan toplantının ilk bölümünde proje hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra uzay ve astronotların hayatıyla ilgili öğrencilerin merak ettiği konularda bilgilendirme yapan Parmitano, öğrencilerden Begüm'ün, "İşiniz oldukça zor. Uzayda herhangi bir problemle karşılatınız mı?" şeklindeki sorusuna, "Zor nedir, bilmiyorum. Bunun hakkında daha önce hiç düşünmedim çünkü yaptığın işi seversen onun ne kadar zor ya da karmaşık olduğunu düşünmezsin. Sadece en iyisini yapmaya çalışırsın." yanıtını verdi.

Parmitano, öğrencilerden Musa'nın, "Uzaydan dünyaya baktığınızda ne hissediyorsunuz?" sorusuna karşılık, "Bir çocuk için astronot olmak çok eğlenceli. Hislerimi tarif etmek için kelimeler yetmez çünkü uzaydan dünyaya baktığınızda orada olduğunu görmek mutluluk verici. Ama uzaya gittiğimizde çok fazla hayal etme zamanımız olmuyor çünkü çok fazla işimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle buluştuğu için çok mutlu olduğunu ve eğlenceli dakikalar geçirdiğini belirten Luca Parmitano, gelecekte yüz yüze görüşme temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek