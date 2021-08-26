İtalyan askeri nakliye uçağı, Kabil havalimanında havaya açılan ateş nedeniyle tehlike atlattı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda, kalabalığı dağıtmak üzere havaya açılan ateş sebebiyle İtalyan hava kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının tehlike atlattığı bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda, kalabalığı dağıtmak üzere havaya açılan ateş sebebiyle İtalyan hava kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının tehlike atlattığı bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, içinde 98 Afgan ile gazetecilerin bulunduğu uçak, Kabil havalimanından kalkışı sırasında kalabalığı dağıtmak üzere havaya açılan ateş sebebiyle tehlike atlattı.

İtalyan ANSA ajansına bilgi veren istihbarat yetkilileri, olayın uçağa doğrudan bir saldırı olmadığını belirtti.

Söz konusu uçağın, pilotun manevralarıyla açılan ateşten herhangi bir isabet almadan yoluna devam ettiği ve Kuveyt'e ulaştığı kaydedildi.

Uçakta bulunan İtalyan Skytg24 kanalı muhabiri Simona Vasta, kalkıştan kısa süre sonra şiddetli makineli tüfek atış sesi duyduklarını, uçakta panik yaşandığını ve pilotların isabet almamak için manevralar yaptığını aktardı.

İtalya, Afganistan'daki tahliyelerini, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Kabil-Kuveyt-Roma hattında kurduğu "hava köprüsü" ile gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin