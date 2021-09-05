İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü
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İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü

İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya markası İnter'in iki antrenörü Diyarbakır İnter Akademinin çalışmalarını gözlemlemek üzere geldikleri kentte genç yıldız adaylarının yeteneklerine hayran kaldı.

Dünya markası İnter'in iki antrenörü Diyarbakır İnter Akademinin çalışmalarını gözlemlemek üzere geldikleri kentte genç yıldız adaylarının yeteneklerine hayran kaldı. Gün boyu gençlere antrenman eğitimi veren ve yerli antrenörlerle görüşen İtalyan teknik adamlar, İnter kulübünün dünya genelindeki scout ekiplerine Diyarbakır'ı mercek altına alma tavsiyesinde bulunacaklarını dile getirdi.

Dünya futbolu ve İtalya'nın futboldaki dev markası İnter'in iki antrenörü Diyarbakır'a çıkarma yaptı. Diyarbakır İnter Akademinin çalışmalarını takip etmek üzere kente gelen Valerio Ringoli ve Claudio Brambilla, gençlere bir süre futbol eğitimi verip idman maçları yaptırdı. Diyarbakır İnter Akademinin teknik heyeti ve yöneticileriyle görüşen Ringoli ve Brambilla, gençleri yakından izleyerek notlar aldı. İtalyan hocalar, uygulanacak eğitim programı hakkında da Diyarbakır İnter Akademinin teknik heyetiyle bilgi paylaşımında bulundu.

Scout ekiplerine Diyarbakır'ı tavsiye edecekler

Diyarbakır'daki çocukların oldukça yetenekli olduğuna dikkat çeken İtalyan teknik adamlar, dünyanın bir çok yerinde çalışma yapan scout ekiplerine buradaki oyuncuları izleme tavsiyesinde bulunacaklarını kaydetti. Ringoli ve Brambilla'nın yaptırdığı çalışmalara genç futbolcular yoğun ilgi gösterdi. Aileler ve çok sayıda sporsever de çalışmayı saha kenarında izledi. - DİYARBAKIR

İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü
İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İtalyan antrenörlerden Diyarbakırlı yıldız adaylarına yetenek övgüsü - Haberler Spor
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