İtalyan anne, kaybolan oğlunun Dubai şeyhi olduğunu iddia etti
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İtalyan anne, kaybolan oğlunun Dubai şeyhi olduğunu iddia etti

İtalyan anne, kaybolan oğlunun Dubai şeyhi olduğunu iddia etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da bir anne 1977 yılında kaybolan 6 yaşındaki oğlunun, Dubai Şeyhi Muhammed Al Habtoor olduğunu öne sürdü.

İtalya'da bir anne 1977 yılında kaybolan 6 yaşındaki oğlunun, Dubai Şeyhi Muhammed Al Habtoor olduğunu öne sürdü.

İtalya'da 1977 yılında 6 yaşındayken kaybolan bir çocuğun Dubai Şeyhi Muhammed Al Habtoor olduğu iddia edildi. Son olarak Salento'da 44 yıl önce evinin önünde oyun oynarken görülen ve daha sonra kaybolan Mauro Romano'nun annesi Bianca Colaianni, Dubai şeyhinin sol gözünün kenarındaki yara izi ve sağ elindeki yanık izinin oğlununkilerle aynı olduğunu belirterek DNA testi yapılmasını talep etti.

İlk olarak 1999 yılında İtalya'da yayınlanan bir dergide şeyhin bir fotoğrafını gördüğünü belirten anne Colaianni, 2007 yılında şeyhin babasına yazdığı bir mektup üzerine Dubai'ye davet edildiklerini ancak Emirlik'e ulaştıktan sonra görüşmenin iptal edildiğini aktardı.

Bianca Colainni, 2008 yılında İtalya İçişleri Bakanlığına başvurarak fotoğraftaki kişiye ulaşılmasını talep etti. Bakanlık, Colaianni'nin talebi doğrultusunda Al Habtoor'un ailesine ulaşsa da aile şeyhin Mauro Romano olduğu iddiasını reddederek DNA testi yapılması talebini kabul etmedi.

Mauro Romano'nun ailesi 2012 yılında bir kez daha Dubai'ye davet edildi ancak görüşme bu sefer de gerçekleşmedi. Ailenin 2020 yılında yeniden başvurusu üzerine Lecce Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada, Mauro Romano'nun bir çocukluk arkadaşının yıllar sonra verdiği ifade üzerine bir aile dostunun 6 yaşındaki çocuğu kaçırmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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