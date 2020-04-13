İtalya Ziraatçılar Derneği: Koronavirüs nedeniyle Türkiye kolonya üretimine ağırlık verdi, limon...
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BBC

İtalya Ziraatçılar Derneği: Koronavirüs nedeniyle Türkiye kolonya üretimine ağırlık verdi, limon...

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti), koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de kolonya üretimine ağırlık verilmesi ve İtalya'da üretimin yetersiz olmasının da etkisiyle limon fiyatlarının iki katına çıktığını duyurdu.

13.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:30
İtalya Ziraatçılar Derneği: Koronavirüs nedeniyle Türkiye kolonya üretimine ağırlık verdi, limon...

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti), koronavirüs salgını döneminde Türkiye'de kolonya üretimine ağırlık verilmesi ve İtalya'da üretimin yetersiz olmasının da etkisiyle limon fiyatlarının iki katına çıktığını duyurdu.

Coldiretti tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kolonya üretiminde kullanılan limonun ihracatına kısıtlamalar getirildiği belirtildi. Derneğin "Koronavirüs: Limon altın gibi, fiyatı ikiye katlandı" başlıklı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de limon ihracatına da, maske, solunum cihazı ve diğer sıhhi malzemeler gibi kısıtlayıcı tedbir uygulanıyor. Türkiye'de bu narenciye ürünü, alkol bazlı dezenfektan üretiminde yaygın olarak kullanılıyor ve sonuç olarak fiyat artışı yaşanıyor."

Dünyanın en büyük on limon ihracatçısı arasında olan Türkiye, koronavirüs salgını öncesinde yılda 800 bin ton üzerinde limon ihraç ediyordu.





Coldiretti tarafından geçen hafta içinde yapılan incelemeye göre Avrupa'nın en büyük limon üreticisi olan İspanya'da da limona büyük talep artışı yaşanıyor ancak "iklimsel nedenlerin de etkisiyle üretim kısıtlı kalıyor ve fiyatlar yükseliyor".

Fiyatlar iki kat arttı

İspanya'nın ardından Avrupa'nın ikinci en büyük limon üreticisi olan İtalya'da ise yerli üretim, talebi karşılamaya yetmiyor.

İtalya'da limon üretimi 2019'da yüzde 14 düşüşle 380 bin ton oldu. İtalya geçen yıl 48 bin ton limon ihraç ederken, limon ithalatı 120 bin ton seviyesindeydi.





İtalya genelindeki limon üretiminin yüzde 87'sinin yapıldığı Sicilya Adası'nda limon talebi yüzde 30 oranında arttı.

Limon üretiminde Sicilya'yı takip eden Campania bölgesinde de limon fiyatları geçen yıl 0,60 Euro iken şu anda 1,20-1,50 euro seviyesine ulaştı.

İtalya Ziraatçılar Derneği'nin bu açıklaması İtalyan basınında Türkiye odaklı olarak yer aldı.

Libero gazetesi dün "Türkiye yüzünden limon altın gibi pahalı" başlıklı bir haber yayımladı. Libero, "Ankara, dezenfektanda kullanılan narenciyenin ihracatını bloke etti ve fiyatlar iki katına çıktı" diye yazdı.

Haberde, limon fiyatları artsa da İtalyan üreticilerin bundan "yalnızca kısmen faydalanabildiği", İtalya'da son yıllarda limon üretim alanının çok azaldığı ve çiftçilere sıklıkla maliyetin altında ücretler ödendiği belirtildi.

La Repubblica gazetesi de haberi, "Koronavirüs: Türkiye'den İtalya'ya kadar talep patlayışı limon fiyatlarını ikiye katladı" başlığıyla verdi.

Ansa haber ajansı ise "Koronavirüs kriziyle, Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında limon talebi uçuşa geçti, üretimin yetersiz olmasının da etkisiyle fiyatlar ikiye katlandı" diye yazdı.

İtalya Ziraatçılar Derneği: Koronavirüs nedeniyle Türkiye kolonya üretimine ağırlık verdi, limon...
BBC
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