İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak - Haberler
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İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya, yıl sonuna kadar yoksul ülkelere 45 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar bağışlayacakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, 45 milyon dozu bulacağını bildirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar bağışlayacakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, 45 milyon dozu bulacağını bildirdi.

Draghi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta düzenlenen "Küresel Kovid-19 Zirvesi"ne video bağlantısıyla katıldı.

Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla aşı dağıtımında büyük ilerlemeler kaydettiklerini ifade eden Draghi, "Halen büyük eşitsizlikler söz konusu. Bu nedenle daha cömert olmaya ihtiyaç var." dedi.

İtalya Başbakanı Draghi, Roma'da mayıs ayındaki Küresel Sağlık Zirvesi'nde 15 milyon doz aşı bağışlama sözü verdiklerini hatırlatarak, "Bunların neredeyse yarısı dağıtıldı. Bu hususta çabalarımızı üç katına çıkaracağımızı açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bağışlayacağımız 30 milyon ek dozla, yoksul ülkelere yıl sonuna kadar yapacağımız bağış 45 milyon doza ulaşacak." diye konuştu.

Mario Draghi, savunmasız ülkelerde aşı ve sağlık araçlarının üretim kapasitesini artırmaları gerektiğini belirterek, "Avrupa Birliğinin, Afrika'daki üretim kapasitesini geliştirmek ve teknoloji transferini teşvik için 1 milyar avro bağış yapma planını destekliyoruz. Küresel bir aşılamaya yönelik ortak çabalarımızı teşvik için ABD ve AB'nin gündemini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası iş birliğinin, salgını durdurmak ve ilerideki acil durumları önlemek açısından önemine dikkati çeken Draghi, dünyada şu ana dek 2,5 milyar insanın aşılandığını, 1 milyar insanın da tek doz aşı olduğunu anımsattı.

Başbakan Draghi, G20 Dönem Başkanı olarak salgın döneminde ortaya çıkan sağlık ve finans otoriteleri arasındaki yetersiz koordinasyonun, bir daha olmaması için küresel iş birliğini artırmaya dönük "Küresel Sağlık ve Finans Kurulu" oluşturmak istediklerini de dile getirdi.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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