İtalya yaz tatilini konuşmaya başladı: Sehayat edilebilecek mi, denize maskeyle mi gidilecek?
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Ursula von der Leyen, Koronavirüs, İtalya, Sağlık
BBC

İtalya yaz tatilini konuşmaya başladı: Sehayat edilebilecek mi, denize maskeyle mi gidilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir aydan uzun süredir kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da, yaz aylarının nasıl geçeceği tartışılmaya başladı.

14.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:43
İtalya yaz tatilini konuşmaya başladı: Sehayat edilebilecek mi, denize maskeyle mi gidilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir aydan uzun süredir kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da, yaz aylarının nasıl geçeceği tartışılmaya başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaz tatili için plan yapılmamasını tavsiye ederken İtalya Turizm Bakanlığı'ndan "Bu yaz denize gideceğiz" açıklaması geldi.

İtalya genelinde 10 Mart'tan bu yana uygulanan tedbirlerin en az 3 Mayıs'a kadar devam etmesi planlanıyor.

Göstergeler olumlu olursa bu tarihten sonra "ikinci aşama" olarak adlandırılan "virüsle birlikte yaşama evresine" geçilmesi ve kademeli olarak tedbirlerin hafifletilmesi bekleniyor.

Mart başından bu yana kapalı olan okulların, bu eğitim-öğretim yılında tekrar açılıp açılmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

İtalyan hükümeti, koronavirüse karşı bir aşı kullanıma girmediği müddetçe "normal hayata" dönmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

Mayıs'tan itibaren ikinci aşamaya geçilmesi ihtimali ise yaz aylarının nasıl geçeceği ve tatil planları yapma tartışmalarını gündeme getirdi.

AB'den ihtiyat çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçen hafta sonunda Almanya'da yayımlanan Bild gazetesine yaptığı açıklamada Avrupalılara yaz tatili için plan yapmamalarını tavsiye etti.

Ursula von der Leyen, "Herkese tatil planlarını yapmadan önce beklemelerini tavsiye ediyorum. Şu anda hiç kimse Temmuz ve Ağustos için güvenilir tahminlerde bulunamaz" dedi.

İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Lorenza Bonaccorsi ise dün yaptığı açıklamada "Bu yaz denize gideceğiz. Bunu mümkün kılmak için çalışıyoruz" dedi.

Lorenza Bonaccorsi, "Bilimsel teknik heyet ile birlikte, plajlarda güvenli mesafeyi sağlamaya yönelik bir dizi idari düzenleme üzerinde duruyoruz" diye konuştu.





Bu açıklamalar üzerine İtalyan basını yaz tatili senaryolarını ele almaya başladı. Yaz aylarında salgının gerileyip gerilemeyeceği tartışmalarından, "Denize maskeyle mi gideceğiz?" sorusuna kadar bir dizi ihtimal değerlendiriliyor.

Corriere della Sera gazetesi, birçok ülkede alınan seyahat kısıtlaması kararları ve karantina uygulamaları nedeniyle bu yaz yurtdışında tatil yapma fikrinden vazgeçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Gazeteye göre, İtalya'nın da bu yaz 25 milyon yabancı turist kaybedeceği hesaplanıyor.

Ancak gazeteye göre ulaşım araçlarında alınacak özel tedbirlerle İtalya içinde seyahat edilmesi mümkün olabilir.

Uçaklarda orta koltukların boş bırakılması, maske takılması, yolcuların yiyeceklerini evden getirmesi gibi önlemler alınabilir.

Plajda maske tartışması

Plajda da maske takmak gerekip gerekmediği de tartışma konularından. Corriere'ye konuşan Roma Gemelli Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü Roberto Cauda, plaj gibi açık mekanlarda, gerekli mesafenin sağlanması halinde maskeye gerek olmayacağı görüşünde.

Plajlarda insanlar arasında bu güvenli mesafenin sağlanabilmesi için, işletmelerin şezlong sayısını azaltması ve rezervasyonla müşteri kabul etmesi, yaşlılar gibi yüksek riskli gruplara özel saat aralıkları belirlenmesi, kumsalın düzenli olarak dezenfekte edilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

Ansa ajansına konuşan Bologna Sant'Orsola Polikliniği'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Mario Schiavina ise "Şu anda bu yaz için deniz tatili planı yapmayı düşünmek, unutmamız gereken bir ihtimal.

İhtiyatlı biçimde ilerlemeliyiz, kendimizi kandırmayalım" dedi.

Profesör Schiavina, "Bu virüs istisnai bir bulaşıcılığa sahip.

Yeni vaka ve ölüm sayısı sıfır olsa bile çok büyük kontrol gerekiyor. İnsanların bir araya gelmesi ve birbirlerine yaklaşması gibi ilk hatada yeniden patlayabilir" diye uyarıda bulundu.

Corriere della Sera da tüm bu belirsizlikleri ve önlem gerekliliğini "engelli koşu parkuruna" benzetti ve haberini şu sözlerle bitirdi:

"Koşullar çok sert olursa, plaj işletmeleri için tesisleri açmanın elverişli olup olmayacağı şüpheli. Güneşlenmek ve denize girmek polis kontrolü gibi bir işkenceye dönüşecekse İtalyanların plaja gitmek isteyip istemeyeceği de şüpheli."





İtalya yaz tatilini konuşmaya başladı: Sehayat edilebilecek mi, denize maskeyle mi gidilecek?
BBC
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