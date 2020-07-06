İtalya: Yardım gemisinde mahsur kalan 180 mülteciye iniş izni verildi
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BBC

İtalya: Yardım gemisinde mahsur kalan 180 mülteciye iniş izni verildi

Bir haftayı aşkın süredir İtalya açıklarında kendilerini denizden kurtaran bir yardım gemisinde bekletilen 180 mülteci karantinada kalacakları bir gemiye alındı.

06.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:35

İtalyan makamları bir haftayı aşkın süredir kara sularındaki bir yardım gemisinde mahsur kalan 180 mülteciye iniş izni verdi. Mülteciler karaya çıkmadan önce, alındıkları bir gemide 14 gün karantinada kalacak.

Mültecilere yardım amaçlı SOS Méditerranée grubuna ait Ocean Viking gemisi Cuma günü artık içindeki mülteciler ve mürettebatın güvenliğinden kaygılı olduğunu bildirerek olağanüstü hal ilan etmişti.

Mültecilerin bugün Sicilya'da İtalyan makamlarına ait bir gemiye alınacağı ve burada 14 gün karantinada kalacakları açıklandı.

Doktorlar Ocean Viking gemisindeki mültecilere Covid-19 testi yapmışlardı. Sonuçların bugün gelmesi bekleniyor.

Gemideki Pakistan, Eritre, Nijerya dahil çeşitli ülkelerden mülteciler Libya'dan botlarla denize açılmış ve Ocean Viking gemisi tarafından 25 ile 30 Haziran arasında dört ayrı grup halinde kurtarılmışlardı.

Ağırlıkla erkeklerden oluşan mülteci grubunun içinde, çoğunun yanında yetişkin biri olmayan 25 çocuk ile biri hamile iki kadın var.

Ocean Viking yolcularına İtalya veya Malta'nın iniş izni vermesini bekliyordu.

Uzadıkça sorunlar büyüdü

Günler ilerledikçe, karaya çıkmak için sabırsızlanan ve yakınlarıyla iletişim kurup güvende olduklarını bildiremeyen mültecilerin huzursuzluğu artmıştı.

SOS Méditerranée grubu için çalışan bir doktor gemide "büyük bir psikolojik huzursuzluk" yaşandığını ve gerek yolcular gerek mürettebat açısından durumun kontrolden çıkmak üzere olduğunu söylemişti.

Mürettebattan biri bir çok kavga ve intihar tehdidi yaşandığını bildirmişti.

İtalyan İçişleri Bakanlığından bir kaynak, Fransız Haber Ajansı AFP'ye, gemiye boşaltılmadan önce bir sağlık ekibinin yollandığını söyledi.

Yolculardan 27 yaşındaki Bangladeşli Rabiul İtalya'nın kararından sonra "Çok mutluyuz. Uzun bir yoldan geliyoruz. Libya cehennem gibiydi ve sonunda bir yere vardık. Aileme hala hayatta olduğumu bildirmem lazım" dedi.

SOS Méditerranée grubu ise Twitter hesabından, geminin tahliyesindeki "gereksiz gecikmelerin hayatları tehlikeye attığını" yazdı.

Geçen yıl 110 bin mülteci Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı. Uluslararası Göçmen Örgütü'nün rakamlarına göre geçen yıl bunu deneyen mültecilerden 1200'ü yollarda öldü.

İtalya: Yardım gemisinde mahsur kalan 180 mülteciye iniş izni verildi
BBC
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