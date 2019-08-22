İtalya'ya uzanan bir göç hikâyesi!

22.08.2019 11:30

Yaşadığımız günlük koşuşturmacalar içinde bir türlü hissedemediğiniz o aidiyet duygusu, hepimizin zaman zaman tadını kaçırmıştır. İç huzursuzluklar, sosyo-kültürel dengesizlikler, bireyin temel yaşam haklarına dokunan olaylar ve hepsinin sonunda gelen yenilenme arzusu… Bambaşka sabahlarda, bambaşka topraklarda güneşi selamlama isteğiyle içinize dolan; o yeni yerlere ait olma umudu…

Hepsi doğup büyüdüğünüz topraklardan yepyeni bir hayata atılma heyecanınızı körükleyen birer sebep olabilir. Ancak önemli olan o zor kararı verebilmektir.

Kimi zaman hayallerinden dem vuruyor; "Pırıl pırıl gecelerde, kayan kaç yıldızın peşine taktığımı bilmiyorum" diyerek, kimi zamansa kaybolduğu anlardan bahsediyor.

Okurken yer yer hayatınızdan parçalara da rastlayacağınız Türkiye'den Gitmek, hayaller için ısrarcı olmanın yaşattığı zorluklar kadar, onları bir bir gerçekleştirmenin yaşattığı zafer duygusuna da değiniyor.

"Peki, ya ben de gitmek istersem, başımı alıp başka diyarlara…" diye iç geçireceğinizi tahmin eden Kutluer, kitabının ikinci bölümünde, göçmenlik üzerine tecrübelerini bir yol haritası şeklinde okurlara sunuyor. Bu haritayı takip ederken yalnız olmadığınızdan emin olmanız içinse, o dönemlerde yazmaya devam ettiği günlüklerinin en özel kısımlarını da okurlarıyla paylaşıyor.

Gökhan Kutluer, Yitik Ülke Yayınları'ndan çıkan Türkiye'den Gitmek isimli ikinci kitabında, göç etmeyi kafasına koymuş herkes için, doğup büyüdüğü ülkesinden, yabancısı olduğu bambaşka bir kültür ve coğrafyaya uzanan, her satırında yaşanmışlık barındıran, buram buram tecrübe ve duygu yüklü bir göç hikayesini okurlarıyla buluşturuyor.

Kaynak: Bültenler