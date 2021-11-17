İTALYA'YA KAÇMAK İSTEYEN FETÖ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

İZMİR'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla İtalya'ya kaçmak isteyen, haklarında FETÖ üyesi olmaktan yakalama kararı olan ve bir kısmı hakkında dava bulunan, aralarında meslekten ihraç edilen asker pilot, avukat, polis, psikolog, veteriner ve Dışışlerı Bakanlıgı'nda görevli diplomat gibi farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu 14 şüpheli ile 1 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ PDY üyesi olduğu iddiasıyla haklarında soruşturma ya da dava bulunan 2'si diplomat 15 şüphelinin, denizden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçecekleri istihbaratı üzerine harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde operasyon sonucu Urla'nın Demircili sahiline gelen ekipler, aralarında meslekten ihraç diplomat çiftin de bulunduğu 14 kişi ile 1 organizatörü yakaladı.

ÜZERLERİNDEN SAHTE KİMLİKLER ÇIKTI

Şüphelilerin üst aramalarında 6 bin TL, 12 bin euro ve 1000 dolar nakit para ile 17 cep telefonu, 1 laptop, 4 flaş bellek, hafıza kartları, çok sayıda örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi. Şüphelilerin arasında meslekten ihraç edilen diplomat, asker pilot, avukat, polis, psikolog ve veteriner gibi farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu, bir kısmı hakkında yakalama kararı bulunduğu, bir kısmının da FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında açılan davaların sürdüğü bildirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 15 kişi, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.