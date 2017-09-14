İtalya'ya Gidecek 2 Tırda 20 Kaçak Yakalandı

İzmir ve Çeşme limanlarında, Ro-Ro gemisiyle İtalya'ya gidecek tırlarda 15'i yabancı uyruklu 20 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ro-Ro gemisiyle İtalya'ya gitmek üzere Çeşme Limanı'na giriş yapan bir tırda arama yaptı. Geçici depolama sahasına yönlendirilen ve daha sonra detaylı arama yapılan tırda 5'i çocuk 16 kişi tespit edildi.



Kaçakların 5'inin Türk, diğerlerinin ise Suriye ve Irak uyruklu oldukları belirlendi.



Tır sürücüsü İ.Y. ile yanındaki A.E. gözaltına alındı.



İzmir Limanı'nda da yine İtalya'ya gidecek C.A. idaresindeki tırda şüphe üzerine detaylı arama yapıldı. Kontrollerde, araca gizlenmiş 4 Suriyeli bulundu.



Sürücü ile kaçışı organize ettiği belirtilen E.D, polise teslim edildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu kaçaklar Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi, 5 Türk hakkında ise hukuki işlem yapıldı.



Öte yandan tır dorsesinde İtalya'ya gitmeye çalışan kaçakların, limanlardaki karbon cihazı ölçümünde fark edilmemek için başlarına naylon poşet geçirdikleri ancak ekiplerin titiz çalışmasıyla gizlendikleri yerde bulundukları öğrenildi.