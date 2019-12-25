İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı azaldı
İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı önceki yıllara göre azalarak 11 bin 439'a geriledi.
25.12.2019 22:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:11
İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı önceki yıllara göre azalarak 11 bin 439'a geriledi.
İtalya İçişleri Bakanlığının 2019 yılına ilişkin açıkladığı son verilerde, düzensiz göç gelişlerindeki büyük düşüş dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com