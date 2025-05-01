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İtalya vize randevularını neden iptal etti?

İtalya vize randevularını neden iptal etti?
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İtalya vize randevularında 'kategori farkı' sebebiyle iptal edildiği yönünde çıkan haberlere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Peki, İtalya vize randevularını neden iptal etti?

İtalya vize randevularını iptal etti mi? sorusu bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan iddiaların ardından kamuoyuna yansıdı. Söz konusu haberlerde İtalya'nın 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal ettiği öne sürülürken, konuyla ilgili son dakika açıklama geldi. İtalya vize randevularını neden iptal etti?

İTALYA VİZE RANDEVULARINI NEDEN İPTAL ETTİ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddialarının manipülasyon olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddiaların manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

DMM'nin açıklamasında, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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