İtalya 'virüsle yaşayacağı dönem' olarak tanımladığı 2. aşamaya geçiyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa’da en çok etkilediği İtalya, yarın "virüsle yaşayacağı dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçiyor.

Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınının Avrupa'da en çok etkilediği İtalya, pazartesi günü "virüsle yaşayacağı dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçiyor.

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 ayda 28 bin 710 kişinin hayatını kaybettiği, 209 bin 328 kişiye virüs bulaştığı İtalya, yarın salgına yönelik aldığı sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını atıyor. Başbakanlık dün akşam yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyunda tartışılan 2. aşamaya dair açıklık getirdi. Euronews.com'da Görüntüle