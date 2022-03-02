İtalya ve Vatikan, Ukrayna başta olmak üzere uluslararası konuları görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher'ın, Ukrayna, Libya, Orta Doğu, Afrika Boynuzu ve Sahel'i görüştüğü bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki periyodik istişareler çerçevesinde iki bakan, Ukrayna'daki durum başta olmak üzere Libya, Sahel, Afrika Boynuzu gibi uluslararası gündemde öne çıkan konuları değerlendirdi.

Görüşmede Bakan Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını sert şekilde kınadı ve Avrupa Birliği'ne üye devletlerle, Rus hükümetine yönelik etkili ve kesin yaptırımlar yolunda ilerleme taahhüdünü yineledi.

Di Maio, İtalya'nın Ukrayna hükümetine ve halkına derin yakınlığını göstermek adına insani, ekonomik ve savunma alanlarında yardım etme kararlılığında olduğunu aktardı.

Di Maio ayrıca, Libya konusunda Libyalıların idare ettiği, BM'nin kolaylaştırdığı Libya halkının demokratik isteklerini gerçekleştirmesine izin veren siyasi süreci desteklediğini de kaydetti.

Görüşmede Irak, Lübnan ve Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlaması gibi bazı bölgesel meselelere de değinildi.

Buna göre Di Maio, İtalya'nın, BM başta olmak üzere ikili ve çok taraflı forumlarda takipçisi olduğu din, inanç özgürlüğü ve dini azınlıklara mensup kişilerin haklarının korunmasına bağlığını teyit etti.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Gallagher ile bugünkü görüşmesine dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Papa Franciscus'un Ukrayna'da arabuluculuk için çabaları, barışı yeniden tesis etmek için önemli bir umut ışığı oluyor. Onları teşvik ediyoruz ve insani yardım koridorları için birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da daha önce bugünü "Ukrayna'da barış için dua günü" olarak ilan etmiş ve sabah yapılan genel kabul oturumunda Ukrayna'ya barışın gelmesi temennisini dile getirmişti.