İtalya ve Vatikan arasında İtalyan parlamentosunda görüşülen yasa tasarısına ilişkin polemik sürüyor
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İtalya ve Vatikan arasında İtalyan parlamentosunda görüşülen yasa tasarısına ilişkin polemik sürüyor

İtalya ve Vatikan arasında İtalyan parlamentosunda görüşülen yasa tasarısına ilişkin polemik sürüyor
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İtalyan parlamentosunda tartışılan eşcinsel haklarına yönelik yasa tasarısına Vatikan'ın diplomatik kanallardan iki ülke arasındaki anlaşmaların ihlallerine yönelik endişelerini dile getirdiğini ve bunun bir müdahale olmadığını söyledi.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İtalyan parlamentosunda tartışılan eşcinsel haklarına yönelik yasa tasarısına Vatikan'ın diplomatik kanallardan iki ülke arasındaki anlaşmaların ihlallerine yönelik endişelerini dile getirdiğini ve bunun bir müdahale olmadığını söyledi.

Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreterliğinin (Dışişleri Bakanlığı), İtalyan parlamentosunda görüşülen eşcinsel haklarına yönelik yasa tasarısına ilişkin İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliğine diplomatik nota gönderdiğinin 22 Haziran'da kamuoyuna yansımasının ardından başlayan "egemenlik hakları ve laiklik" polemiği devam ediyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün parlamentoda AB Konseyi'ne ilişkin konuşması sırasında "İtalya, laik bir devlettir. Parlamento her zaman tartışmakta özgürdür." diyerek, Vatikan'ın diplomatik notayla yaptığı itirazına değinmesine, bugün Vatikan'dan yanıt geldi.

Kardinal Parolin, Vatikan medyasına yaptığı açıklamada, İtalyan kamuoyunda "ddl Zan" olarak da bilinen eşcinsellerin haklarına yönelik yasa tasarısının durdurulmasını talep etmediklerini belirterek, "Biz, insanların cinsel yönelim, etnik köken ya da inançları sebebiyle her türlü hoşgörüsüzlük ve nefret yaklaşımına maruz kalmasına karşıyız." dedi.

İtalyan kamuoyunda Vatikan'ın İtalya'nın iç işlerine karıştığı yorumlarına ilişkin Parolin, "Bu bir müdahale değildi. İtalyan devleti laik bir devlettir. Başbakan Draghi ile İtalyan Parlamentosunun egemenliği ve devletin laikliği konusunda aynı fikirdeyim. Bu nedenle, uluslararası ilişkilerde diyalog aracı olan diplomatik nota gönderilmesi tercih edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Parolin, gönderdikleri diplomatik notayla; İtalyan parlamentosundaki söz konusu yasa tasarısının, 1929'da İtalya ve Vatikan arasında imzalanan Lateran Anlaşması ve bu anlaşmanın 1984'te kabul edilen ek hükümlerini ihlal ettiğine dikkat çektiklerini kaydetti.

Tartışmanın başlangıcı

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin 22 Haziran tarihli haberinde, Vatikan'ın, İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliğine gönderdiği diplomatik nota ile Senato gündemindeki eşcinsellerin haklarına yönelik yasa tasarısının, İtalya-Vatikan anlaşmasını ihlal edeceğine yönelik endişelerini dile getirdiği belirtilmişti.

İtalyan basınında konuya ilişkin haberlerde, Vatikan'ın daha önce "eşi benzeri görülmemiş" şekilde İtalya'da görüşülen bir yasa tasarısına ilişkin diplomatik protestoda bulunduğuna işaret edilirken, Vatikan'ın bu çıkışı İtalyan kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İtalya'da bir kişinin cinsiyeti ve cinsel yönelimine ilişkin ayrımcılık ve şiddeti önleme amacı taşıdığı belirtilen ve buna yönelik suçların cezalarını ağırlaştırmayı öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Kasım 2020'de onaylanmış ve nisan sonunda da parlamentonun üst kanadı Senato'nun komisyonlarında görüşülmeye başlanmıştı. Sağ partilerin karşı olduğu yasa tasarısının, Senato'daki mevcut sandalye dağılımı sebebiyle onay almasının zor olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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