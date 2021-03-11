İtalya ve Malta düzensiz göç konusunu görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya ve Malta düzensiz göç konusunu görüştü

11.03.2021 22:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:04
İtalya ve Malta düzensiz göç konusunu görüştü

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile Malta İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Byron Camilleri, düzensiz göç konusunu görüştü.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile Malta İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Byron Camilleri, düzensiz göç konusunu görüştü.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın bugün Roma'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, iki bakanın, düzensiz göç akışının idaresini ele aldığı ve Libya'da yeni ulusal birlik hükümetinin oluşmasını belirleyen son siyasi gelişmelere özel önem verdiği ifade edildi.

Lamorgese ve Camilleri'nin gelecek hafta Atina'da İspanya, Yunanistan, İtalya, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi içişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak toplantı öncesinde, Avrupa Birliği (AB) nezdinde devam eden yeni sığınma ve göç paktına yönelik müzakerelerin gidişatının değerlendirildiği belirtildi.

Camilleri, Twitter'da yaptığı paylaşımda, İtalyan mevkidaşıyla iki ülke arasında göç konusundaki iş birliğini güçlendirmeye odaklandıklarını kaydetti.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'nun Roma'da görüştüğü, iki bakanın ikili ilişkilere, düzensiz göçe, Libya'ya, AB içinde organize suçla mücadelede iş birliğine ve AB'nin güney komşularıyla ilişkilerine odaklanıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından dün yapılan ortak yazılı açıklamada, bu yıl Orta Akdeniz rotasından Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan 190 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği, Kuzey Afrika ülkelerinden İtalya'ya ayak basanların sayısının da 5 bin 700'e ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mustafa Er Erol Bulut Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya ve Malta düzensiz göç konusunu görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 23:07:37. #1.16#
title