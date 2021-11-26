İtalya ve Malta'dan Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı

İtalya ve Malta, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü bazı Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasağı getirdi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yaptığı yazılı açıklamada, "Son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibia ve Esvatini'de bulunanların İtalya'ya girişini yasaklayan bir kararname imzaladım. Bilim insanlarımız yeni varyant B.1.1.529 üzerinde çalışıyor. Bu sırada biz, en tedbirli yolu izliyoruz." ifadesini kullandı.

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'un yeni B.1.1.529 varyantının görüldüğü yerlerden Malta'ya ve Malta'dan bu ülkelere seyahatlerin cumartesi gece yarısından itibaren geçici olarak durdurulacağını bildirdi.

Fearne, geçici seyahat yasağı getirilen ülkelerin Güney Afrika, Namibia, Lesotho, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve olduğunu belirtti.

Yeni varyant

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet