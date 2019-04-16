İtalya ve Katar'dan Libya'da Ateşkes Çağrısı

İtalya ve Katar'dan Libya'daki çatışmalarla ilgili, "Hemen bir ateşkes yapılması ve General (Halife) Hafter'in askerlerin geri çekilmesini temenni ediyoruz." çağrısı yapıldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile Roma'da ayrı ayrı görüştü.

İtalya Başbakanı Conte ve Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'da bir askeri müdahaleden büyük endişe duyduklarını kaydeden Conte, "Hemen bir ateşkes yapılmasını ve General Hafter'in askerlerinin geri çekilmesini temenni ediyoruz. Yalnızca İtalya ve AB'ye olabilecek etkilerini değil, Libya halkının da çıkarlarını harap edebilecek insani bir krizden kaçınmalıyız. Libya'da yıkıcı bir insanlık krizi riski var." dedi.

Conte, "Bir askeri müdahale seçeneğinin, Libya'nın istikrarına çözüm yaratabileceğini düşünenlerin reddedildiği, bu saatlerde doğrulanmıştır. Silah kullanımına emanet edilen kuvvet çözümleri hiçbir zaman sürdürülebilir çözümler değildir. Siyasi diyalog sürdürülebilir tek seçenektir." diye konuştu.

"Libya'da siyasi çözüme ulaşmanın yolu uluslararası uyumdur." diyen Conte, siyasi çözüme sadece Libya'daki üst düzey yetkililerin değil, uluslararası toplumun diğer önemli aktörlerinin de dahil olması gerektiğini" savundu.

Al Sani de "Bir askeri müdahale konusundaki güçlü endişelerimizi burada yineledim. Bunun çözüm olduğunu düşünmüyoruz." açıklamasını yaptı.

Bu arada İtalya Başbakanlığından, Conte ile Muaytik görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Başbakan Conte'nin, görüşmede, "Libya Ulusal Ordusu'nun güçlerini hemen geri çekmesi gerektiğini, tüm tarafların dahil olduğu hızlı bir ateşkesin sağlanmasını ve sürdürülebilir tek seçenek olan siyasi bir çözüme giden yolun yeniden inşa edilmesi ihtiyacını yinelediği" bildirildi.

Öte yandan, Libya'dan gelen düzensiz göçmen sorunu İtalya'da hükümet ortağı siyasi partiler arasında görüş ayrılığına neden oldu.

Aşırı sağ görüşlü Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan limanlarını düzensiz göçmenleri taşıyan gemilere kapalı tutmasıyla ilgili kararlarını eleştiren diğer hükümet ortağı, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'ya sert bir cevap verdi.

Salvini, "Meslektaşım Di Maio'nun çalışmasına saygı gösteriyorum ama sınırların korunması ve suç örgütleriyle mücadele konularında kararı ben veririm. Eğer Bakan Di Maio ve Trenta (M5S'den Savunma Bakanı Elisabetta Trenta) farklı düşüncelere sahiplerse bunu Bakanlar Kurulu toplantısında dile getirirler ve açık bir tartışma yaparız. Benim olduğum dönemde limanlar insan kaçakçılarına kapalı ve mühürlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

Kaynak: AA