İtalya ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye-Libya deniz anlaşmasına tepki

29.01.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:47

İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak tepkilerini yineledi.



Roma'da bir araya gelen İtalyan Bakan Luigi Di Maio ile Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis'in ortak açıklamasında söz konusu anlaşmanın diğer devletler için yasal bir dayanağı olmadığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle