İtalya ve Fransa dışişleri bakanları, Avrupa'da turizm ve Libya'yı görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya ve Fransa dışişleri bakanları, Avrupa'da turizm ve Libya'yı görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında, bugün sınırılarını açtıklarını diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden mütekabiliyet beklediklerini söyledi.

İtalya ve Fransa dışişleri bakanları, Avrupa'da turizm ve Libya'yı görüştü
04.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:43

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında, bugün sınırılarını açtıklarını diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden mütekabiliyet beklediklerini söyledi.

Bakan Di Maio, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile başkent Roma'da görüştü. İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 karantinası sonrasında ilk yakın temas için Roma'ya gelen Le Drian'a teşekkür eden Di Maio, "İtalya, bugün kendi başına yürümeye geri dönüyor. Eğer, İtalya bugün yeniden ayağa kalkıyorsa bu biraz da arkadaşlarımızın sayesinde. Bunların arasında Fransa da var. İtalya, ekonomisini yeniden başlatmak için bugün sınırlarını açmayı seçti. Ancak, diğer tüm ülkelerden de karşılılık bekliyoruz." dedi.

Di Maio, bazı üye ülkelerin ise kendilerine yönelik sınırları açmamasının "yanlış" olduğunu belirterek "Fransa değil ancak bazı ülkelerden üzülerek gördüğüm sınır kapama kararını kaldırmak konusunda uğraşıyoruz. Bu tür bireyci yaklaşımlar, Avrupa tek pazarına zarar veriyor." diye konuştu.

İtalyan Bakan, AB içinde turizme yönelik ayrı hareket edilmemesi gerektiğini vurgularken "Turizmde Avrupa vatandaşları için güvenli ve kesintisiz seyahat garantisi veren tek tip kurala ihtiyaç olduğuna inanıyoruz." dedi.

Di Maio, İtalya, Almanya ve Fransa'nın beraber çalışmasının Avrupa'ya her daim iyi sonuç getirdiğini ifade ederek, Kovid-19'un ekonomideki etkisiyle mücadelede AB'nin 750 milyarlık kurtarma fonu kararının son derece olumlu olduğunu belirtti.

Konuk Bakan Le Drian da İtalya'ya en son iki ülke hükümetler arası zirve için şubat ayı sonunda geldiğini aktararak "Bugün Kovid-19 karantinası sonrasında İtalya sınırlarını açar açmaz geldim. İtalya'yı özledim." dedi.

Le Drian, Kovid-19 acil durumu sırasında, pandemi yönetimine dair İtalya'dan çok şey öğrendiklerini dile getirerek "Avrupa düzeyinde iyi bir koordinasyon sağlamanın önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca 15 Haziran'ın bu açılışın kararlaştırılabileceği tarih olduğuna düşünüyorum. Bunun tam tarih olacağını söylemiyorum ancak bu süre içinde dış sınırların açılmasına karar vermemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

İki bakan Libya meselesini de ele aldı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı İrini operasyonuna değinerek "Libya'ya yönelik silah kaçakçılığını durdurmaya yönelik İrini operasyonu çok önemli ve uygun katkıları alması gerekiyor. Ambargoyu ihlal eden silah akışı durmalı. Hava ve deniz unsurları bakımından yeterli katkıları alacağını ve uydu yeteneklerinin de hızla etkinleştirilmesini umuyoruz." dedi.

Di Maio, Berlin Süreci kapsamındaki siyasi diyaloğun, kalıcı ateşkes ve güvenilir uzlaşma yolu için tek güvenilir yol olduğunu söyledi.

Fransız Bakan, Libya'ya yönelik bir soru üzerine Libya konusunda İtalya ile birbirlerine yakın pozisyonda olduklarını dile getirerek "Biz aynı çizgideyiz ve bu Akdeniz'de güvenlik için gerekli." ifadesini kullandı.

Berlin Süreci'ni hatırlatan Le Drian, "Libya'nın geleceği, dış güçler tarafından kullanılmamalı. Libya'nın geleceği öncelikle Libyalılara ait olmalı. Ülkelerimizin güvenliği Libya'daki güvenlikten doğrudan etkileniyor. Her ikimiz de tüm tarafların Berlin'de varılan anlaşmalara saygı gösterilmesini sağlamak konusunda çok kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İki bakan da Libya'da petrol üretim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini ve bir an önce yeni BM Libya Temsilcisinin atanması gerektiğini aktardı.

Bu arada, iki bakan, bakanlıktaki görüşmelerinden önce İtalyan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir Haber
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit...
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Bakan Koca'nın 'Kullanmaya devam edeceğiz' dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Adnan Menderes Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Kenan Doğulu Birce Akalay
Spor Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İtalya ve Fransa dışişleri bakanları, Avrupa'da turizm ve Libya'yı görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 00:46:24. #1.15#
title