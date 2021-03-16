İtalya ve Fransa, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansının değerlendirmesini bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya ve Fransa, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansının değerlendirmesini bekliyor

16.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:32
İtalya ve Fransa, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansının değerlendirmesini bekliyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımını durdurdukları AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını görüştü.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımını durdurdukları AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Macron'un telefon görüşmelerinde, kullanımını 18 Mart Perşembe gününe kadar ihtiyaten durdukları AstraZeneca aşısına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından AstraZeneca aşısına yönelik yürütülen ek analizlerin sonuçlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "EMA'dan bugün yapılan ön açıklamalar cesaretlendiricidir. İki lider, EMA analizinin olumlu sonuçlanması halinde, AstraZeneca aşısının uygulanmasını hızlı şekilde yeniden başlatmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

EMA Başkanı Emer Cooke, bugün düzenlediği basın toplantısında, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının faydalarının, risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

AstraZeneca aşısının kullanımı, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya ve Fransa, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı için Avrupa İlaç Ajansının değerlendirmesini bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 22:35:16. #1.15#
title